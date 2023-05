Archiviati i quarti, la C Silver è passata alle semifinali dei playoff, che si giocheranno ancora al meglio delle tre.

Nella serata di ieri, la Ferrini Delogu Legnami ha sfruttato il fattore campo e ha battuto 93-83 i sassaresi del Sant’Orsola. Decisivi, tra i quartesi, Graviano (19 punti), Putignano (28), Pedrazzini (11) e Marras (17), mentre tra gli arancioneri i migliori realizzatori sono stati Cordedda (22), Pani (21), Foddai (15) e Basoli (11). Nell’altra semifinale, scontro tra le squadre che al termine della fase a orologio occupavano rispettivamente il secondo e il terzo posto in classifica: Il Veliero Calasetta ha battuto la Torres 81-66.

I prossimi incontri. Appena il tempo di rifiatare, poi le quattro semifinaliste torneranno in campo per gara2. Mercoledì 17, alle 20, i leoni del Tavoni ospiteranno a Sassari i biancoverdi della Ferrini e, in contemporanea, sul parquet di Ploaghe si giocherà il match tra Sef Torres e Calasetta.

C Gold. Nel frattempo, però, stasera alle 18 occhi puntati sull’Esperia, che nell’ultima giornata prima dei matematici playoff di C Gold affronterà in trasferta la Pass Roma, attualmente undicesima con due punti in meno dei granata.

© Riproduzione riservata