Il colpaccio di Perugia non ha seguito. Terza sconfitta consecutiva in casa per l'Esperia, che esce sconfitta dal match di Monte Mixi contro la Stella Azzurra Viterbo (65-55 il finale). Decisivo un break di 23-14 piazzato dai laziali negli ultimi dieci minuti di gara, mentre i granata sono stati traditi da un'altra serata negativa al tiro dall'arco (2/18 complessivo).

Gli esperini, ancora privi dell'infortunato Potì, hanno accusato la buona partenza degli avversari, avanti di 6 alla prima pausa lunga (21-15), ma nonostante le basse percentuali al tiro sono riusciti a riportarsi a contatto con Kucan e Spizzichini, autori di oltre la metà del fatturato in attacco (16 punti a testa).

Sotto di una lunghezza alla pausa lunga (34-33), i cagliaritani hanno lottato punto a punto in un terzo periodo contrassegnato dalla scarsa produttività offensiva di entrambe le squadre. Ma nel finale i laziali, guidati da Manzo, hanno piazzato l'allungo decisivo, con un break di 23-14 che ha permesso di ottenere la vittoria.

All'Esperia non rimane che voltar pagina e pensare a una settimana intensissima: mercoledì è previsto lo scomodo turno infrasettimanale di Mondragone (Caserta), mentre sabato prossimo, in via Pessagno, sarà di scena l'ambiziosa Virtus Roma.

Esperia-Viterbo 55-65

Esperia Cagliari: Cabriolu, Mercenaro 2, Kucan 16, Floridia 11, Villani, Frattaroli ne, Picciau 4, Locci 2, Tocco ne, Corsi ne, Spizzichini 16, Sanna 4. Allenatore Manca

Stella Azzurra Viterbo: Price 6, Giannini 13, Cittadini 8, Comastri ne, Vigori 5, Manzo 17, Bertini, Meroi 5, Taurchini 2, Casanova, Bantsevich 9. Allenatore Fanciullo

Parziali: 15-21; 33-34; 41-42

