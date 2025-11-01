Continua il momento difficile lontano da Cagliari per l'Esperia, che a Marigliano incassa la terza sconfitta esterna consecutiva (83-68) nel campionato di Serie B Interregionale. Un risultato pesante, arrivato dopo un primo tempo incoraggiante e una seconda parte di gara in cui i rossoblù hanno progressivamente perso ritmo e lucidità.

Nel roster di coach Federico Manca spicca ancora una volta Alessandro Potì, autore di 21 punti con ottime percentuali da due (8/11), ma la sua prestazione non basta a evitare un nuovo stop.

La gara. L’avvio è tutto di marca cagliaritana: Potì parte fortissimo e guida un break di 7-0 che lancia subito i suoi. Marigliano resta a guardare e il canestro pesante di Frattoni vale addirittura il +12 (14-2), prima del timeout obbligato per i campani. Con il passare dei minuti i padroni di casa trovano equilibrio, ma l’Esperia riesce a chiudere il primo quarto avanti e a mantenere il controllo fino all’intervallo (35-39).

Al rientro dagli spogliatoi, però, il copione cambia. Marigliano cresce di tono, sorpassa con le iniziative di D’Offizi e Verrazzo e scappa nel punteggio grazie al lungo lituano Bartasius. I cagliaritani tentano di reagire nell’ultimo periodo, tornando fino al -4 (56-52) con un canestro di Potì, ma la tripla di Di Giuliomaria taglia definitivamente le gambe agli ospiti. Da lì in poi, i campani controllano e allungano fino al +15 finale.

Marigliano-Esperia 83-68

Promobk Marigliano: Liamin, Verazzo 19, Zanier 5, Mormile ne, D’Offizi 18, Di Giuliomaria 17, Bartasius 13, Verde ne, Cannavina 11, De Riggi, Mileva ne, Novelli ne. Allenatore Massaro

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu 3, Gelsi ne, Potì 21, Frattoni 14, Thiam 6, Picciau 5, Locci, Tocco, Pili 6, Morgillo 11. Allenatore F. Manca

Parziali: 12-20; 35-39; 56-49

