Dopo essere tornati a mani vuote dalle rispettive trasferte, Cus Cagliari e Techfind Selargius giocheranno tra le mura amiche gli incontri valevoli per la 7ª giornata dell’A2 femminile di basket.

I match. Le giallonere, battute 68-53 in Sicilia dal Patti, alle 18 di sabato cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere la terza vittoria stagionale contro l’Ancona. Il Cus Cagliari, dopo aver incassato la sesta sconfitta in altrettante gare sul parquet della Stella Azzurra Roma (67-48), alle 15 di sabato cercherà nel calore e nel supporto del pubblico di Sa Duchessa l’arma in più per sbloccarsi contro l’Aran Cucine Panthers Grosseto.

Qui Cus. Le sei sconfitte filate potrebbero iniziare a pesare su una squadra giovane e profondamente rinnovata rispetto alle stagioni precedenti. Ma Roma non fu costruita in un giorno, e il sodalizio universitario questo lo sa bene. Anche perché, le cagliaritane non hanno ancora potuto contare sulla capitana Erika Striulli, guida e faro della squadra in virtù di esperienza e doti tecniche e tattiche indiscutibili.

«È un girone insidioso, non ci sono squadre “ammazza-campionato”, ma sono tutte strutturate e di buon livello e tutte le partite difficili e competitive», ha spiegato Mauro Mannoni, dirigente del Settore Basket del Cus Cagliari. «In questo momento abbiamo poche alternative in regia, non c’è Erika e Sara Saias è un po’ sola, nell’ultima gara dopo pochi minuti aveva già due falli. Stiamo lavorando bene ma abbiamo bisogno di Striulli non solo in termini di numeri ma perché servono la sua esperienza e la sua lucidità in campo. Speriamo comunque di poterla riavere presto. Ha avuto una lesione di secondo grado al vasto mediale della coscia e anche un altro problema, ma dovrebbe essere in via di guarigione e se l’ecografia di martedì andrà bene, presto inizierà il percorso di preparazione. Intanto dobbiamo trovare la vittoria, ci proveremo già sabato. I segnali positivi sono arrivati, ma dobbiamo avere continuità per quattro quarti se vogliamo imporci».

