La cavalcata vincente della Techfind Selargius si conclude al PalaVerde di Broni. Dopo 6 vittorie consecutive, il quintetto giallonero cade per 69-62 contro la formazione lombarda nel 10° turno della Serie A2 Femminile.

Scatenate in avvio (subito +9 a firma Granzotto e Pavrette), le selargine sono state poi sorprese dall'aggressività difensiva delle padrone di casa, capaci di indirizzare il match sui propri binari con un parziale di 21-2. Assorbito il colpo, il San Salvatore ha ripreso a macinare gioco limitando i danni alla pausa lunga (32-24), ma un approccio troppo morbido al terzo periodo - soprattutto sul versante difensivo - ha nuovamente spianato la strada alla Logiman, che con 4 triple consecutive ha scavato il solco toccando anche il +16 con Molnar e l'ex Dinamo Moroni sugli scudi (57-44 al 30').

Nel finale la Techfind è riuscita a riprendere in mano il pallino del gioco, soprattutto grazie agli sforzi di Mura, che con 8 punti consecutivi ha minato le certezze delle avversarie. La reazione, però, si è rivelata tardiva, con Broni che ha stretto i denti conducendo in porto il successo finale.

«Dopo un’ottima partenza ci siamo disuniti», commenta coach Righi, «abbiamo commesso troppi errori in difesa e perso ritmo in attacco. Il parziale decisivo è arrivato all'inizio del terzo quarto, quando la nostra presenza difensiva non si è rivelata sufficiente. Abbiamo concesso tre post bassi consecutivi e altrettante triple che hanno permesso a Broni di andare in fuga. Negli ultimi 10 minuti è arrivata una buona reazione: siamo riusciti a rispettare il piano gara, mettendo maggior pressione difensiva. Peccato per i troppi alti e bassi che non ci hanno permesso di giocarcela fino in fondo».

Broni-San S. Selargius 69-62

Logiman Broni: Moroni 19, Molnar 20, Ianezic 15, Policari 4, Coser 9, Corti ne, Carbonella ne, De Pasquale ne, Grassia, Bonvecchio ne, Labanca, Ferrazzi 2. Allenatore Magagnoli

Techfind Selargius: Reani 7, Mura 8, Granzotto 12, Ceccarelli 5, Pavrette 18, El Habbab 10, Pandori 2, Berrad ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Righi

Parziali: 18-16; 32-24; 57-44

© Riproduzione riservata