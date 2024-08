Il circuito estivo del basket 3x3 targato Fisb Sardegna è pronto a sbarcare nel cuore dell'Ogliastra: tra il 30 agosto e il 1° settembre, Jerzu ospiterà la 2^ edizione del "Wine Ball", torneo che vedrà impegnate le categorie minibasket, amatori, pro e under per tre giorni all'insegna di streetball e divertimento.

Non solo: l'edizione 2024 del "Wine Ball" sarà arricchita da attività collaterali come una partita esibizione del team BADS di basket in carrozzina e degli atleti della Speedy Sport, spettacoli di break dance, danza moderna e hip hop.

