Le Italian Baseball Series, che si sono chiuse con la vittoria del Parmaclima per 4-1 sul Sampn Marino, hanno regalato all’interbase e lanciatore cagliaritano Gabriele Angioi il primo scudetto in carriera proprio nella stagione d’esordio tra le fila dei ducali.

Non si è ancora conclusa, invece, la Poule Retrocessione della Serie A di baseball, in cui sono in corsa il Cagliari e la Catalana Alghero. Gli algheresi, quinti nel girone con tre successi e sette sconfitte, sabato a partire dalle 15 saranno impegnati a Modena sul diamante della vice capolista Comcor.

I cagliaritani, attualmente terzi con sei vittorie e quattro sconfitte, torneranno in campo dalle 10 del 15 settembre, a Iglesias, contro il Collecchio.

