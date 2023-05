Ai blocchi di partenza i playoff della Serie A del campionato italiano a squadre di badminton. Domani al Palazzetto dello Sport di Maracalagonis alle 15, la Matex Marabadminton affronterà in casa in semifinale la R A System BC Milano, in uno scontro replica di quello del campionato 2021, per l'accesso alla sfida scudetto di domenica.

La squadra sarda può contare in campo maschile su Christopher Vittoriani, Matteo Massetti e Rosario Maddaloni che riveste anche il ruolo di direttore tecnico della squadra.

In campo femminile la compagine maresa fa forza su Wen You Zhang, numero 45 nel ranking mondiale, Malena Normann, Lia Salehar e Gianna Stiglich. Nell'altra semifinale duello altoatesino tra i campioni in carica del Bolzano e il Malles.

Le finali per lo scudetto e per il terzo posto si disputano sempre nel palazzetto di Maracalagonis domenica 14 alle 10.

