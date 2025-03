Si è aperto nel pomeriggio, a Maracalagonis, il 3º concentramento del Campionato Italiano a Squadre di Badminton. La Matex Marabadminton, tra le mura amiche, gioca per ottenere il miglior piazzamento nella griglia dei playoff scudetto in programma il 31 maggio e il primo giugno.

Al momento seconda in classifica a -3 dal Bolzano, la formazione di casa in questo momento conduce 3-0 lo scontro diretto con gli altoatesini dopo aver vinto doppio femminile e misto e singolare femminile. Al termine dell’incontro col Bolzano, intorno alle 17, la Matex affronterà il Brescia e, alle 9 di domani, il Boccardo Novi. In campo a Maracalagonis anche Chiari, Modena, Mals, Piume d’Argento, Ueberetsch e i campioni d’Italia del Milano, che nel 2024 avevano battuto in finale proprio Marabadminton.

Presenti anche il presidente federale Fiba Carlo Beninati, l’ideatore del progetto MaraBadminton, Francesco Feliziani, e Giovanni Toti, in forze nel Chiari e azzurro all’Olimpiade di Parigi 2024.

