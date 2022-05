L'unica sarda in campo in Serie D quest'oggi è l'Arzachena, che torna alla vittoria dopo un mese. Nel recupero della ventottesima giornata del Girone G smeraldini dilaganti: 5-1 sulla Vis Artena e conferma del quarto posto in piena zona playoff.

L'Arzachena, dopo due 0-1 consecutivi in casa, ritrova i gol e la vittoria. Lo fa superando la Vis Artena, che pure segna a freddo: al quarto d'ora è Mastropietro a portare in vantaggio i laziali. Resiste fino al 35' il muro ospite, poi ci pensa Nino Pinna a realizzare il pareggio con cui si va al riposo. Ripresa solo di marca biancoverde, al 54' Sartor Camiña si procura e trasforma il rigore del sorpasso. Otto minuti dopo combinazione fra i due marcatori di giornata ed è Nino Pinna a firmare la sua doppietta personale. A un quarto d'ora dal termine c'è anche il sigillo di capitan Bonacquisti, poi proprio al 90' chiude il definitivo 5-1 Antonio Loi da subentrato.

Negli altri recuperi del Girone G di oggi è 1-1 in Cassino-Afragolese, che permette all'Arzachena di allungare a cinque punti il vantaggio sui campani quinti (con un'altra partita da recuperare). Il Team Nuova Florida terzo passa invece 1-4 in casa dell'Ostiamare e resta a +3 sugli smeraldini al terzo posto, andando a una lunghezza dalla Torres seconda.

