Il 2021 dell'Arzachena si è chiuso al meglio, col 4-1 nel derby con l'Atletico Uri e il quinto posto, per il nuovo anno gli smeraldini puntano a migliorare ancora la classifica. La ripresa degli allenamenti è avvenuta martedì 28: il 5 gennaio recupero in casa della Vis Artena. Alla ripresa i biancoverdi avranno anche due volti nuovi a centrocampo: Fabio Doratiotto, prodotto del settore giovanile del Cagliari proveniente dal Carbonia, e Mattia Melis classe 2004 ex Castiadas. Per il tecnico Marco Nappi il bilancio è fin qui ottimo, così come le prospettive.

Nappi, come valuta la prima parte di stagione?

“Sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Non voglio essere presuntuoso, ma in alcune partite c'è mancato qualche punto: per esempio col Monterotondo, dove abbiamo creato tantissimo senza segnare, il gol preso allo scadere col Lanusei all'esordio e il derby a Sassari con la Torres, dove pur perdendo è stata la miglior prestazione dell'anno”.

Per il 2022 puntate alla lotta di vertice?

“L'obiettivo deve sempre rimanere il massimo. Se il Giugliano dovesse continuare così lo applaudiremo, sta facendo un grandissimo campionato. Vediamo partita dopo partita, cercando di trovare la vittoria, ci crederemo fino alla fine ma intanto vogliamo come minimo la zona playoff”.

Il recupero con la Vis Artena può valere il terzo posto.

“Abbiamo ancora due partite e sei punti a disposizione per chiudere al meglio l'andata. Andiamo a giocare con la Vis Artena in trasferta, poi il Latte Dolce: vogliamo il massimo. Dobbiamo conquistarceli sul campo questi punti”.

Che giudizio dà della sua prima volta in Sardegna?

“Sono fiero e orgoglioso di essere qui, ho creduto da subito nella squadra che mi ha messo a disposizione il direttore Zucchi. C'è un mix che mi piace molto, con tanti under importanti ed elementi di valore. Giocatori come Spanu, Piga, Mancini e Rutigliano si sono messi in evidenza lavorando, siamo stati bravi a far uscire le loro qualità”.

