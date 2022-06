Nella seconda edizione del campionato nazionale, disputata fra sabato e domenica al Circolo Sportivo Stella Azzurra di Roma con grande successo e divertimento, la coppia del Padbol Ferrini Cagliari (anche calciatori nella squadra che ha chiuso terza l'ultima Eccellenza) si è classificata al secondo posto, raggiungendo la finale dove ha perso 7-6 3-6 4-6 contro Simone Angilletta e Alessandro Vender (padroni di casa del Padbol Roma, il secondo nominato miglior giocatore del torneo). Al campionato nazionale hanno partecipato sedici coppie, divise in quattro gironi, fra cui diversi calciatori che negli ultimi anni erano fra Serie C e D. Numeri molto più alti rispetto al 2021 e che testimoniano la grande ascesa di questo sport, nel quale la Ferrini è fra le società all'avanguardia: i campi da padbol inaugurati a novembre 2020 al "Polese" in viale Marconi sono stati i primi in Italia in assoluto.

Soddisfazione. “Il livello si è alzato molto dall'anno scorso, con molte coppie che si sono dedicate a questo evento”, segnala Bonu rimarcando la crescita notevole del padbol in quest'ultimo periodo. “È stata un'esperienza fantastica, con un grande spirito: il padbol punta molto sull'amicizia e sul fair play oltre che sull'agonismo. L'unico rammarico è stato arrivare fin qua non avendo quasi mai giocato in coppia dopo le finali dell'anno scorso: non vedo l'ora che arrivino le prossime competizioni”. Argiolas e Bonu, qualificati di diritto in quanto campioni in carica dell'edizione inaugurale un anno fa proprio a Cagliari, hanno superato la fase a gironi sabato per poi battere Lombardi-Dezi 6-3 6-4 ai quarti e Crisci-Miani 6-4 6-4 in semifinale. Questi ultimi hanno poi vinto la finale 3°/4° posto contro un'altra coppia sarda, Michael Cois e Mauro Picciau.

