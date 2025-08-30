Parte l’anno calcistico dell’Antiochense in Prima categoria, con l’avvio della preparazione, ma anche in laguna ci sono problemi legati all'impianto. Sono dovuti alla disponibilità parziale dello stadio interessato da lavori. Tuttavia non fanno mancare di certo l’entusiasmo.

L'avvio delle attività è così avvenuto nel campo di calcio a 5, poi allo stadio, ma gli atleti devono andare a farsi le docce al Palazzetto. Di sicuro poi il campionato vedrà l’ inizio delle gare casalinghe in trasferta.

La dirigenza è di fatto costretta ad avere pazienza, come sottolineato dal ds Mariano Gala: "Sono soddisfatto perché sono arrivati rinforzi di qualità e un gruppo di giovani di sicuro affidamento a completamento del nucleo dei confermati: in sintonia con mister Fabio Piras è stato strutturato un progetto che vede un gruppo di l talentuosi affiancati a giocatori esperti"., Caratteristica importante, la presenza di molti giovani locali dai quali si aspetta impegno e attaccamento alla squadra. Gala però non nasconde rammarico per lo stadio: "Sono preoccupato: speriamo di averlo il prima possibile a disposizione per le gare interne perche’ abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi". Gli obiettivi? "Un campionato da protagonisti uscendo a testa alta dal campo dopo ogni partita".

