Continua la corsa del Sinnai alla ricerca della salvezza. Nell'anticipo di oggi la squadra gialloblu si è imposta per 3-1 sul Su Planu. Decisivi ancora una volta i gol dei due attaccanti Concas. La partita è stata sbloccata da una rete di Gabriele Concas. Poi la doppietta in quattro minuti di Gianluca Concas. Per gli ospiti la rete della bandiera l'ha segnata Pisano. Il Sinnai ha giocato con Mulana, Ulleri (54’ L. Rais), Fadda (54’ Stara), L. Cocco, Perra (67’ Vacca), Boi, Pisu (77’ N. Rais), Mura, Alessandro Mela, Gianluca Concas, Gabriele Concas. Il Su Planu con Cossu, Atzeni (75’ Basciu), Baghino, F. Cocco (83’ Adamu), Deagostini, Del Prete, Ibba, Muscas (57’ Solinas), Piras (65’ Contu), Pisano (93’ Dessì), Siotto.

Ha arbitrato Massa di Carbonia. Nell'altro anticipo, pareggio (1-1) fra Accademia Dolianova e Havana San Basilio. I gol di Piga e Holmqvist.

L'Accademia Dolianova ha giocato con Caredda, Lecca, Piras, Spiga, Stocchino, Murgia, Puddu, Mankara, Mameli, Holmqvist, Aresu. L'Havana San Basilio con Cossu, Mascia, Pilia, Mereu (49' Sanna), Cocco, Palmas, Serra (75' A. Lacu), Meloni, Collu, Piga (75' Cincidda), L. Lacu. Ha arbitrato Olla di Cagliari.





