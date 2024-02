Sei gli anticipi oggi in Promozione, validi per la terza giornata di ritorno. Nel girone il Castiadas è subito tornato al successo (4-1) battendo il Gonnosfanadiga. Padroni di casa avanti al 31’ grazie ad un rigore di Falciani. Al 43’ il raddoppio di Zuddas. Nella ripresa, al 16’ Murgia accorcia le distanza. Al 27’ il tris di Felleca ed in pieno recupero c’è gloria anche per Cabras.

Boccata d’ossigeno per l’Atletico Cagliari che si aggiudica (2-1) il derby col Calcio Pirri. Non va oltre il pari (1-1) il Terralba contro l’ostica Gialeto di Mariano Ruggiero. Vittoria (1-0) preziosa in chiave salvezza per la Verde Isola contro il Lanusei.

Nel girone B, il Porto Torres supera (2-1) e aggancia in classifica lo Stintino a quota 20. Il Bonorva cade (2-3) in casa contro l’Ovodda.

