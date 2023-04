Resta in mano al Villasimius la vittoria del campionato di Promozione (girone A). Si è giocata oggi la venticinquesima e penultima giornata. La squadra di Antonio Prastaro pareggia (0-0) sul campo dell’Asseminese e resta in prima posizione da sola ad una giornata dal termine. Il Castiadas, grazie alla netta vittoria (4-0) contro l’Atletico Cagliari, insegue ora ad una sola lunghezza. Incassa i tre punti anche il Guspini di Marcello Angheleddu che ha superato (2-0) il Gonnosfandiga. I biancorossi sono a due punti dalla vetta.

In coda, non delude le attese l’Orrolese che affonda (5-3) il La Palma conquistando tre punti preziosissimi per la salvezza. Il Villamassargia espugna (1-2) il campo della Verde Isola ed è salvo. L’Andromeda vince (3-0) col Cus Cagliari e spera ancora nella salvezza. Sospesa, causa il forte vento, Cortoghiana-Selargius.

Nel girone B, il già retrocesso Tonara espugna (2-4) il campo del Tortolì.

Nel gruppo C, il Bonorva batte (1-0) il Porto Torres e si porta provvisoriamente in terza posizione. In corso Ozierese-Sennori (0-0). Sospesa per il vento al 23’ Macomerese-Tempio.

