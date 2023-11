Con un risultato all’inglese (2-0) l’Ilva piega il Bosa e allunga in vetta alla classifica. Il Tempio, che scende in campo domani, è a meno nove.

Una grande prestazione per la squadra di Carlo Cotroneo che ha sbloccato il risultato con Gjurchinoski, su assist di Facundo Maitini, e raddoppiato con un preciso diagonale dal limite con Facundo Maitini.

Nell’altro anticipo della 13esima giornata l’Ossese ha battuto (2-1) e scavalcato in classifica la Tharros. I bianconeri sono momentaneamente al terzo posto in compagnia della Ferrini Cagliari. A segno Llanos e Mainardi, in mezzo il gol degli oristanesi firmato da Perilli.

Domani, alle 15, le altre partite: Calangianus-Li Punti, Ferrini-Tempio, Ghilarza-Carbonia, San Teodoro-Sant’Elena, Villacidrese-Iglesias (a Villasor) e Villasimius-Taloro Gavoi.

