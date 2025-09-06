Arzachena, Bonorva, Samugheo e Ozierese accedono agli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. È questo il verdetto dei quattro anticipi.

L’Arzachena ha eliminato il Luogosanto ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. All’andata, giocata ad Arzachena, il match era terminato 1-1. Gli smeraldini hanno poi prevalso dal dischetto per 4-2.

Vittoria ai rigori (6-5) anche per il Samugheo contro il Ghilarza, dopo un altro 1-1, identico a quello dell’andata. In gol Erbu su rigore per i padroni di casa e Corrias per gli ospiti.

L’Ozierese espugna 3-2 il campo del Tuttavista, confermando il passaggio del turno dopo il netto 7-1 dell’andata. A segno Fantasia (doppietta) e Columbu. Per la compagine di Galtelli doppietta di Basile.

Successo rotondo anche per il Bonorva, che batte 6-2 l’Atletico Bono. All’andata la gara era stata vinta a tavolino (3-0) dai padroni di casa, dopo il 2-1 ottenuto sul campo. Per il Bonorva a segno Saba (doppietta), Pinna (doppietta), Cocco e Melgari. Per gli ospiti in gol Carvalho e Canu.

Domani le altre gare: Per i triangolari si giocano, alle 17 Jerzu-Castiadas e Thiesi-Bosa, e alle 18 Selargius-Vecchio Borgo Sant'Elia. In caso di parità, in virtù della miglior differenza reti, accedono agli ottavi Castiadas, Bosa e Vecchio Borgo Sant'Elia. Già eliminate Baunese, Macomerese e Pirri.

Per gli accoppiamenti le partite di ritorno in programma sono: alle 17 Campanedda-Li Punti (andata 2-2), Coghinas-Castelsardo (1-1), Freccia Parte Montis-Terralba (3-1), San Giorgio Perfugas-Alghero (1-6), Tonara-Ovodda (2-2), Usinese-Stintino (0-0) e Uta-Cus Cagliari (1-1, a Decimoputzu) e Villacidrese-Guspini (2-3). Posticipata al 9 settembre, alle 19, Tharros-Arborea.

