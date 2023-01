La seconda gara dell’anno vale il nuovo record sardo Assoluto nel salto con l’asta, il minimo per gli Europei Under 20, un netto miglioramento e la migliore prestazione italiana stagionale Juniores. Andrea Demontis, questa sera al meeting Indoor di Parma, ha migliorato ancora una volta se stesso, portando a 5,05 il primato regionale assoluto nell’asta, piazzandosi al terzo posto in uno dei meeting al coperto più importanti della Penisola. Per il portacolori del Cus Cagliari, seguito dalla madre – nonché ex astista - Francesca Dessì una nuova dimostrazione di maturità e approccio deciso alla gara doti che, in questi anni, gli hanno permesso di salire sul tetto d’Italia nella specialità tra i Cadetti e gli Allievi.

Demontis, 17 anni studente al quarto anno del Liceo Scientifico Euclide, scende in pedana con il piglio del protagonista. Esordisce a 4,70, poi 4,80, 4,90 e 5,05. Tutti e tre i salti realizzati al primo tentativo, senza alcuna sbavatura. Inoltre, ha tentato la misura di 5,10 non agguantata per un soffio nelle tre occasioni a disposizione. I suo salti sono stati precisi, la corsa fluida, lo stacco potente: il tutto, accompagnato da una determinazione notevole e dalla capacità di restare concentrato in gara.

«Siamo molto soddisfatti, Andrea ha usato tre aste diverse che non aveva mai usato prima ed è stato bravo a gestirsi», il commento del tecnico Francesca Dessì. «Ha ancora molti margini di crescita, anche negli allenamenti non abbiamo per ora introdotto nulla di nuovo: procediamo per gradi, è molto giovane e non dobbiamo dimenticarci di avere pazienza». Pazienza: dote che non manca certo a Demontis e che sta alla base di ogni prestazione di rilievo. «Sapevo di poter valere questa misura», le parole del primatista sardo, «ma la gara di oggi è solo una tappa di passaggio. Il prossimo appuntamento sarà ai Tricolori di categoria, ciò che conta è continuare a migliorare senza mai adagiarsi, trovando sempre nuovi stimoli».

