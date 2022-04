Due giorni di sport e ricordi al Dopolavoro Ferroviario di Cagliari, dove si è tenuta la prima edizione del Memorial Giampiero Galeazzi, torneo di padel per giornalisti organizzato dall'Ussi e dedicato alla memoria dello storico cronista Rai scomparso lo scorso 12 novembre.

Tanti gli ospiti illustri. Sono scesi in campo, nel torneo Open disputato ieri pomeriggio, gli ex calciatori Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi, Cristian Brocchi, Dario Marcolin e Giampiero Maini. Quest'ultimo, ora allenatore dell'Olbia Primavera, lo ha vinto in coppia col radiocronista di Radiolina Lele Casini, battendo 6-4 in finale Marcolin e Brocchi. Stamattina è toccato ai due tabelloni per soli giornalisti (non solo sardi): il doppio misto è andato a Cristiana Aime e Claudio Cugusi, il doppio maschile ad Alessandro Carta e Stefano Loffredo.

Il ricordo. Fra i vari volti noti dello sport presenti alla due giorni di gare, così come all'inaugurazione ieri al Teatro Doglio, l'ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli, l'attuale tecnico del Carbonia David Suazo (che ha ritrovato il suo compagno in rossoblù Zola) e alcune leggende dello scudetto del 1970 come Mario Brugnera, Adriano Reginato e Giuseppe Tomasini. Molti di loro hanno raccontato ricordi personali legati a Galeazzi. Presenti anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l'Assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e il presidente dell'Ussi nazionale Gianfranco Coppola.

