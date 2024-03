Il weekend dei derby tra Amsicora e Ferrini termina in perfetta parità, una vittoria ciascuno. Sabato l’Amsicora aveva vinto 3-2 la sfida al maschile, ieri si è imposta la Ferrini femminile per 2-0. Il sabato ha portato bene a Cus Cagliari e Juvenilia Uras, vittoriose, ed all’HT Sardegna che pareggiando ha mantenuto il primo posto.

Serie A Élite maschile

A Ponte Vittorio l’Amsicora ha vinto una sfida accesa e combattuta, giocata a ritmi altissimi che hanno favorito numerosi contatti con conseguenti cartellini estratti in gran numero. L’atteggiamento dei giocatori in campo è sempre stato esemplare. L’Amsicora è passata in vantaggio meno di un minuto prima dell’intervallo con un corto di Giaime Carta. Alla ripresa del gioco la Ferrini pareggia con Quiroga che sfrutta un lancio sulla verticale, si infila tra la difesa e batte Manca. Quattro minuti dopo l’infallibile schema su corto consente all’Amsicora di tornare in vantaggio. La battuta di Giaime Carta è un assist vincente per Agabio. Ultima frazione rosso a Perez per fallo su Atzori, Ferrini in dieci. Nuovo pari, stavolta Ojeda trasforma. Entrambe cercano la vittoria, l’Amsicora si procura un rigore che Giaime Carta trasforma. Ora la squadra di Tisera e Giuliani è seconda in solitudine dietro la Tevere Roma. La Ferrini scivola al quarto posto insieme al Bra.

Serie A Élite femminile

Al Maxia ha vinto la Ferrini che infligge la prima sconfitta stagionale all’Amsicora e balza al secondo posto all’inseguimento del Valverde.

Altra partita appassionante, che la Ferrini ha vinto grazie a una condotta attenta, una difesa insuperabile e, soprattutto, alla doppietta di Delfina Granatto. L’Amsicora è partita più aggressiva, non ha trovato sbocchi in avanti e subita la prima rete ha smarrito l’organizzazione del gioco.

Qualche pericolo per le due porte su corner corto, in uno di questi la battuta di Khilko è deviata sulla linea da Granatto. La partita si sblocca nella terza frazione, corto per la Ferrini, la pallina si impenna e in ricaduta Granatto è la più lesta a trovarla e siglare il vantaggio. Ultima frazione, l’Amsicora inizia con la discesa di Meridione che mette al centro ma la mischia che si crea resta senza esito. Così la Ferrini raddoppia con un corto di Granatto (deviazione sottoporta) e sfiora il tris con Raineri in contropiede, e con tre corti di seguito.

Serie A1 maschile

Nel girone A l’HT Sardegna ha pareggiato 2-2 a Bondeno e resta in testa al girone A. Primo quarto e doppio vantaggio con due reti su corto di Simone Serra. Nella terza frazione la squadra di Pia è stata raggiunta. All’inseguimento c’è ora il Cus Cagliari che ha vinto 5-4 a Potenza Picena. La partita è stata decisa dalle doppiette degli egiziani Gadelkarim e Labdo, e dalla rete di Fadda.

Prima vittoria della Juvenilia Uras nel girone B, battuto il Bonomi 5-3. Tre reti nella prima frazione (Rizwan, Grussu, ancora Rizwan) hanno spianato la strada verso il successo, arrotondato dalla doppietta di Dilber.

