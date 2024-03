È stato un weekend di vittorie che rendono le classifiche suggestive. Amsicora e Ferrini vincono nella serie A Élite maschile e sono appaiate al secondo posto. Vince l’Amsicora femminile ed è un altro secondo posto, a sorpresa l’HT Sardegna comanda il girone A della serie A1 maschile.

Serie A Élite maschile

Al “Maxia” la Ferrini ha battuto il Lazio 3-1. La matricola romana guidata in panchina dal cagliaritano Luca Angius esprime un gioco veloce ma la Ferrini chiude gli spazi. Corner corti non trasformati, una parata di Sorrentino, si va all’intervallo a reti inviolate. Ci pensa Ojeda a sbloccare il risultato su corto, raddoppia Marras ma la Lazio torna in partita realizzando un corto. Qualche attimo di apprensione, ancora Ojeda segna su corto a un minuto dalla fine.

A Torino l’Amsicora ha battuto il Valchisone 4-2. Non è stato facile perché i piemontesi sono passati due volte in vantaggio, ma prima Davide Giuliani poi Agabio hanno rimediato. Dopo il riposo il break decisivo, ancora Agabio e Gonzalez.

Amsicora e Ferrini (sabato il derby a Ponte Vittorio) sono seconde a un punto dalla Tevere Roma.

Serie A Élite femminile

Senza storia, si può riassumere così la vittoria per 3-0 dell’Amsicora sul Butterfly campione d’Italia.

Il risultato è stato sbloccato nella seconda frazione da Milagros Ceratto che ha risolto l’ennesima mischia nell’area piccola romana. Dall’altra parte la difesa dell’Amsicora non è mai stata impegnata. Dopo l’intervallo lungo raddoppia Maryna Vynohradova che precede il tris di Candela Carosso.

L’Amsicora è seconda a punteggio pieno, con una partita in meno rispetto alla capolista Valverde.

La Ferrini ha riposto e prepara il derby di domenica prossima al “Maxia”.

Serie A1 maschile

Il derby lo vince l’HT Sardegna che ha Uras ha battuto il Cus Cagliari 3-2. Un successo, il secondo consecutivo che vale il primo posto nel girone A.

La squadra di Sergio Pia passa in vantaggio due volte con Ghobran e Serra, ma viene raggiunta da Olla e Labdo. La rete della vittoria la segna Atif su rigore.

Nel girone B la prima partita della Juvenilia Uras non è stata fortunata. In Sicilia è stata battuta 4-2 dal Valverde, capolista del girone B. Per la squadra di Tocco a segno i pakistani Rizwan e Dilber.

