L’Amsicora vince 2-0 il derby con il Cus Cagliari, risponde la Tevere e prosegue l’accenno di fuga delle due squadre in testa alla Élite maschile, ma si fa sotto la Ferrini che vince ancora, 4-1 al Bonomi, e insegue da vicino.

Forse l’Amsicora non si aspettava il Cus Cagliari così battagliero e pericoloso. L’ultima in classifica ha creato più di un problema, ma la differenza l’ha fatta la precisione sui corner corti, con Leandro Ojeda abile a trasformare due esecuzioni da manuale.

L’argentino ha sbloccato il risultato nel primo quarto, il portiere Loddo ha difeso il vantaggio parando un corto di Gadelkarim. Il Cus ha sfiorato il pari ma la conclusione di Labdo ha colpito il palo, a poco meno di un minuto dalla fine altro corto per l’Amsicora e Ojeda chiude la partita.

La Ferrini costruisce, sbaglia, rischia, poi dilaga. Sapienza apre le marcature pochi minuti dopo il fischio d’inizio, nella seconda frazione Il Bonomi pareggia su corto, Edris sigla il nuovo vantaggio su corto. La squadra di Zuddas conduce la partita, crea molte occasioni ma rischia quando gli avversari battono due corti, non trasformati. E nella quarta frazione dilaga con una perla di Sulanas, e con Fois che a porta vuota chiude un’azione di Gamal.

Serie A Élite femminile

L’aggancio al vertice è riuscito, l’Amsicora ha battuto a Cernusco l’HP Milano per 3-2 ed affianca il Cus Torino (che ha riposato) in testa alla classifica. Vertice affollato per la presenza della Lorenzoni Brà, vittoriosa sulla Ferrini per 2-0.

L’Amsicora è andata certamente oltre la vittoria con il minimo scarto. Partita dominata ma tante occasioni sbagliate. Valenti ha segnato la prima rete nella seconda frazione, Vynohradova ha raddoppiato dopo l’intervallo. Un equivoco su una punizione trova le cagliaritane scoperte in difesa e Milano accorcia, ci pensa Valenti a riportare la sua squadra al doppio vantaggio. Quando Milano segna in contropiede la seconda rete, l’Amsicora non pensa a difendersi ma continua ad attaccare e non corre altri rischi.

Al “Maxia” la Ferrini non è fortunata. Gioca una buona partita, ma deve inseguire da pochi minuti quando subisce la prima rete su corto contestato. Le ragazze di Spitoni cercano il pari con insistenza ma non riescono a concludere in modo efficace. E, a pochi minuti dalla fine la Lorenzoni esce dalla sua metà campo e raddoppia.

Serie A1 maschile

Dopo due sconfitte arriva la prima vittoria dell’HT Sardegna, 8-1 all’HC Roma. Serra avvia la goleada su corto, poi c’è gloria per Tuveri, Gobran (doppietta), Porru, Bashir, Castro e ancora Serra.

La Juvenilia Uras ha pareggiato 4-4 a Bologna con l’Hockey Team. Inizio da incubo e la squadra di Tocco è sotto 3-0. Inizia la riscossa con Tosin e Murgia, ma subisce la quarta rete. Ci sono ancora energie da spendere e arrivano le reti dell’australiano Weston e il pari di Grussu.

