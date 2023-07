L’Hermaea ufficializza un rinforzo in posto 4: a Olbia arriva Bianca Orlandi. La 20enne schiacciatrice lombarda sarà a disposizione del coach Dino Guadalupi per il prossimo campionato di A2 femminile di volley.

Sesto tassello del roster 2023/2024 dopo gli acquisti di Dana Schmit, Sophie Blasi e Virginia Adriano e le conferme di Islam Gannar e Sara Fontemaggi, la giocatrice mancina arriva dalla Banca Valsabbina Millenium Brescia, dov’è approdata dopo le esperienze di Volley Orago, Sassuolo, Igor Novara e Montecchio. A Brescia ha sfiorato la promozione in A1, al termine di una stagione caratterizzata da 103 palloni messi a terra in 33 partite.

E, ora, Olbia. «L’ho scelta perché è importante alzare l’asticella e mettersi in gioco in ambienti stimolanti», spiega Orlandi, che in biancoblù ritrova Blasi, compagna di tante avventure. «Con lei ci conosciamo dalle giovanili e sarà senza dubbio un ottimo punto di partenza per poter legare con le altre giocatrici: in questi anni – aggiunge Bianca – ho imparato quanto sia importante creare con le proprie compagne al di fuori della palestra una buona armonia, e quanto possa risultare la chiave vincente per superare anche i momenti duri e faticosi durante le varie fasi del campionato».

