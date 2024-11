Si rafforza la Nuorese: la società ha trovato l'accordo col difensore brasiliano Davi Dias Braga. Classe ‘98, Davi arriva alla Nuorese dopo l'esperienza col Tempio, squadra con cui è arrivato a giocare le semifinali playoff nella scorsa stagione. L'anno prima ha vinto il campionato di Promozione col Barisardo.

Arrivato in Europa a 18 anni, è stato per 4 anni in Spagna vestendo la maglia del Patacona con cui ha vinto un campionato. Poi l'arrivo in Sardegna e ora la nuova esperienza con la Nuorese in Eccellenza.

