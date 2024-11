Grande prestazione dei portabandiera Alguerunner Michela Pensè, Roberto Uda e Giuseppe Fenu a Nureci e Ravenna. È stata una domenica segnata da importanti risultati in casa Alguerunner. I rappresentanti giallorossi Michela Pensè e Roberto Uda di scena alla “Nureci corre”, corsa ideata e organizzata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca per l’autismo e i tumori al seno, si sono distinti egregiamente. Michela Pensè ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni stagionali, classificandosi prima di categoria nella distanza di 17km 550D+.

Prova altrettanto impegnativa e assolutamente soddisfacente anche quella di Roberto Uda che ha affrontato la gara, non priva di insidie, ottenendo un buon piazzamento.

Grande prestazione quella di Giuseppe Fenu nella “Esselunga Maratona di Ravenna Città d’Arte”, che si è disputata sempre domenica. L’atleta giallorosso, che ha già partecipato a numerose gare regionali, nazionali , partito col pettorale 843, ha ottenuto un tempo finale straordinario di 2 ore 45 minuti e 43 secondi, piazzandosi al diciottesimo posto assoluto e al 3° posto nella sua categoria e migliorando di due minuti il suo pb (personal best). <La soddisfazione è stata davvero tantissima, in una maratona così importante, la giusta gratificazione dopo un periodo in cui Fenu ha potuto allenarsi con costanza e tanti sacrifici. La gara di Ravenna è infatti la prima maratona della stagione autunnale per l’atleta Alguerunner, che ha dovuto faticare non poco in una gara che ha riservato insidie nel percorso e nel clima, vento e freddo>, spiegano dalla società sportiva. Intanto, gli allenamenti proseguono sia in pista che in strada in vista dei prossimi impegni per gli atleti giallorossi a Uta, Cagliari, Milano e Bergamo.

