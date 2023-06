Un trofeo particolarmente voluto dal Comitato Regionale sardo, per omaggiare uno degli esponenti di spicco del calcio sardo. Si giocherà da lunedì a venerdì della prossima settimana la seconda edizione del Trofeo Benedetto Piras, manifestazione giovanile per l'Under 15 in memoria del celebre dirigente cagliaritano, scomparso nel 2019, che ha guidato il Comitato dal 1981 al 2008. Dopo l'esordio un anno fa in Gallura quest'anno sarà Castiadas la sede principale, ma si giocherà anche ad Armungia, Barisardo, Burcei, Cardedu, Jerzu, Perdasdefogu, Settimo San Pietro, Tertenia, Villaputzu e Villasimius oltre alla finale a Cagliari.

Il messaggio. «Siamo felici di proseguire nel percorso iniziato lo scorso anno», la soddisfazione del presidente del Comitato Regionale Gianni Cadoni. «Vorremmo dare seguito alla memoria e al ricordo di un dirigente importantissimo per il CR Sardegna, che ha dedicato la sua vita al calcio regionale. Dall'Under 17 passiamo all'Under 15: vogliamo creare una base, in modo che si possa proseguire nel futuro prossimo portando avanti la formazione dei più giovani». La volontà del presidente è di rendere il torneo ancora più esteso: «La nostra idea è di invitare tutti i Comitati Regionali, come lo scorso anno ne avremo otto fra cui il Lazio vincitrice uscente. Alcune, come Friuli, Umbria, Liguria e Toscana, non sono volute mancare e poi si sono aggiunte Piemonte e Lombardia, assieme alla nostra Under 15».

Il programma. La Sardegna, allenata da Massimo Malfitano, è inserita nel Girone A: giocherà con l'Umbria lunedì 12 a Perdasdefogu, il Piemonte martedì a Tertenia e il Friuli mercoledì a Castiadas (tutte alle 17.30). Nel Girone B inserite Lazio, Liguria, Lombardia e Toscana. Come semifinali la vincente del Girone A contro la seconda del B giovedì 15 alle 17 a Villasimius, mentre la prima del B sfida la seconda dell'A lo stesso giorno alle 18.30 a Castiadas. Per la finale, venerdì 16 alle ore 18 al campo Polese della Ferrini (società alla quale Benedetto Piras era particolarmente legato), atteso il presidente della LND Giancarlo Abete.

