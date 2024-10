Non solo la Cagliari Football Academy. Alla Unipol Domus, sempre nella giornata di ieri, si è svolta la presentazione della stagione 24/25 dell’Attività di Base maschile e femminile del Cagliari Calcio. Il Responsabile Mattia Belfiori, il Direttore Generale rossoblù Stefano Melis, il responsabile marketing Corrado Pusceddu e la Responsabile del settore femminile Anna Piras hanno inaugurato ufficialmente la nuova annata sportiva, davanti ad oltre 150 dirigenti, staff, atlete e atleti e rispettive famiglie.

Durante la presentazione del progetto, il Responsabile Belfiori ha spiegato quale sia lo scopo dell'attività: «Ogni giorno gli staff operano per ottenere il meglio insieme ai bambini, l’Attività di Base è il primo step e quindi è cruciale per la crescita e la costruzione del futuro. Un lavoro non semplice, costellato di sfide quotidiane, che però regala molte soddisfazioni». A fargli eco è stato poi il Direttore Generale Melis, sottolineando come sia soddisfacente vedere tanto entusiasmo nei bambini e nelle famiglie che partecipano attivamente a questo proposito: «Siamo felici di riunirci come ogni anno per iniziare la stagione, anche se di fatto si lavora da parecchie settimane sul campo grazie al lavoro encomiabile dei tecnici nel portare avanti i progetti sportivi e sociali, perché nell’Attività di Base si opera per costruire il calciatore del domani ma prima di tutto l’individuo nella collettività».

Un pensiero particolare è stato successivamente rivolto, dalla Responsabile del settore femminile Anna Piras, alle famiglie che ogni giorno si prodigano per permettere ai propri figli di fare sport: «Alle famiglie va il nostro grazie, cerchiamo ogni giorno di costruire qualcosa di positivo, al di là del mero risultato sul campo, ed è un piacere vedere la voglia delle atlete e degli atleti di andare sempre un po’ più in la. Il gruppo femminile è cresciuto molto negli anni, stiamo scrivendo pagine importanti. Vogliamo continuare così e se possibile fare sempre meglio».

Hanno preso parte all'evento anche diversi membri del Banco di Sardegna, tra i quali Giannina Balia (Responsabile Direzione Regionale Sud Sardegna), Emanuela Cambuli (Responsabile Comunicazione), Antonello Maxia (Responsabile Territoriale Corporate Sud Sardegna), in qualità di nuovo jersey sponsor del Settore Giovanile e dell’Attività di Base. La Responsabile Comunicazione Emanuela Cabuli rimarcato come sia un orgoglio affiancare il Cagliari Calcio in questo percorso e come rappresentare un’intera Isola e il suo popolo sia una grande responsabilità.

In chiusura, prima della festa nell'hospitality dello stadio, sorpresa finale con l’arrivo di Gianluca Lapadula e Fabio Pisacane per selfie, foto e autografi.

