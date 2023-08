Primo weekend di calcio sardo in arrivo, con la Coppa Italia di Eccellenza ad aprire la stagione 2023-2024 a livello regionale. Sarà Tharros-Bosa il match inaugurale, sabato alle 18 in uno dei due anticipi e nell'esordio di Antonio Lai come allenatore dei padroni di casa: l'altro, alle 19, è Tempio-Calangianus con grande attesa per i Galletti al ritorno nel massimo campionato isolano. Si gioca per l'andata del primo turno, con ritorno previsto domenica 3 settembre (Calangianus-Tempio anticipata alle 18 di sabato 2). Le altre partite, in programma domenica alle 17.30, sono Barisardo-Villasimius, Ossese-Li Punti, San Teodoro-Ilvamaddalena e Villacidrese-Iglesias, con quest'ultima sfida che si giocherà a Pabillonis visto che il campo di Villacidro è indisponibile. Alle 18 iniziano Ghilarza-Taloro Gavoi (fu la finale dell'edizione 2016 a Sa Rodia) e Sant'Elena-Ferrini (al Comunale di Elmas).

Il programma. Quarti di finale l'11 e 25 ottobre, semifinali il 15 e 29 novembre, finale in gara secca con data e luogo ancora da stabilire. Alla Coppa Italia ha rinunciato il Carbonia, finalista dell'ultima edizione persa ai rigori col Budoni, che sta ricostruendo la squadra dopo le difficoltà difensive e debutterà direttamente domenica 10 settembre nella prima giornata di Eccellenza (salvo turno di riposo, visto che le società sono diciassette).

© Riproduzione riservata