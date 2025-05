Sarà Tortolì-Sant’Elena la finalissima playoff di Promozione. Al “Fra Locci” di Tortolì, gli ogliastrini superano (2-1) il Coghinas dopo i tempi supplementari. Anglonesi in vantaggio con Matteucci. A riportare il risultato in parità è Marcich. Nei supplementari decisivo il gol di Cocco.

A circa 200 chilometri di distanza, al “Peppino Sau“di Usini, il Sant’Elena piega (1-3) la squadra di casa. Protagonista Ferro, autore di una tripletta. Di Saba il gol del momentaneo 1-1.

Per i playout Idolo e Lanteri si sono aggiudicate le partite di andata contro rispettivamente Uta e Tonara. Gli arzanesi vincono (1-0) grazie alla rete di Biscu mentre i sassaresi si aggiudicano (1-0) lo scontro in virtù della marcatura di Babou.

Il regolamento prevede che in caso di parità al termine del doppio confronto si salveranno Uta e Tonara in virtù del migliore posizionamento al termine della sessione regolare. Non sono previsti tempi supplementari e non si applica la regola delle reti segnate in trasferta.

