Domani, lunedì 23 giugno, negli impianti sportivi comunali “Renato Sirigu” prende il via il Torneo giovanile di calcio a undici della società Polisportiva che celebra quest’anno i sessant'anni di storia. Si tratta dell’undicesima edizione di una manifestazione in grado di richiamare nella cittadina al centro della Trexenta numerose squadre di calcio giovanile che appartengono ad alcune delle più quotate società sportive regionali. «L’intento è sempre quello di far divertire ed entusiasmare i bambini e i ragazzi confrontandosi con i pari età provenienti da diverse società della Sardegna», fanno sapere i dirigenti della storica società sportiva fondata nel 1965.

All’interno del torneo, in notturna, si disputerà anche la Juniores Story Memorial Simone Caria dedicato allo studente originario di Senorbì che nel 2016 ha perso la vita a soli 21 anni a causa di un incidente stradale sulla strada provinciale 38 che collega Guamaggiore con Ortacesus. Il torneo si chiuderà sabato 28 giugno, quando verranno disputate le finali. Nell’area sportiva ci saranno anche un punto bar e area food a disposizione per partecipanti e spettatori che si annunciano numerosi.

