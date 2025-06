Si è trasferito all'Hotel Baia di Conte di Alghero il Marco Spissu Basketball Camp. La manifestazione organizzata dal play sassarese ora in forza al Saragozza è giunta alla quinta edizione facendo il pieno di iscritti.

Si è aperta la seconda settimana che raduna ugualmente un centinaio di ragazzine e ragazzini, mentre la prima settimana ha accolto soprattutto il minibasket. Non solo giovanissimi cestisti sardi ma anche spagnoli e inglesi, molti dei quali arrivati nell'isola con le famiglie.

Il successo del camp di Marco Spissu risiede non solo nell'empatia del play sassarese e dello staff ma anche in una formula che propone oltre alle lezioni e ai tornei, la piscina, le andate al mare e i momenti dedicati alla letteratura sportiva.

In più il camp algherese è anche simbolo di integrazione: la settimana scorsa sono stati ospiti i Red Devils, la squadra del quartiere sassarese di San Donato, mentre questa settimana arriveranno dei cestisti con la sindrome di Dawn. E chissà che non possa esserci come guest star anche uno dei neo campioni europei dell'ItalBasket Down che ha vinto per la quarta volta di fila il titolo continentale sospinta dal sardo Davide Paulis.

