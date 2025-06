L’Ussi, gli sportivi italiani e le autorità uniti a Villasimius nel ricordo di Gianni Minà. Una tre giorni che ha avuto per ospiti al Tanka da Gianfranco Coppola a Giuseppe Meloni, passando per Paolo Mastino, Emilio Montaldo, Rosanna Lavezzaro, Antonio Nicolli, Padre Gabriele Semino, Paolo De Angelis, Micaela Morelli, Rita Dedola, Ester Cois, Stefania Rosas, Mimma Caligaris e Loredana Macchietti Minà.

Tantissimi i campioni dello sport, sardo e non solo. Da Beppe Dossena a Renato Zaccarelli, Stefano Oppo, Renato Copparoni, Beppe Tomasini e il Marabadminton, fresco campione d’Italia. L’Ussi international award 2025-dedicato a Gianni Minà ha visto anche i saluti di Adriano Panatta, Marco Tardelli, Alessia Orro e Giovanni Malagò.

Ai lavori - dal corso di formazione dell’Ordine dei giornalisti alla cerimonia inaugurale e alle iniziative di inclusione, culturali, esaltazione del territorio e attenzione alle nuove generazioni - hanno preso parte Gianfranco Coppola, Mario Zaccaria e Paolo Mastino (presidenti Ussi nazionale, Campania e Sardegna), Giuseppe Meloni (presidente Odg Sardegna), Gianluca Dessì, Michele Cireddu e Francesco Ciusa (sindaco, assessore e segretario, Villasimius), Rosanna Podda e Francesco Piludu (assessorati regionali Turismo e Programmazione), Micaela Morelli (Fondazione di Sardegna), i consiglieri regionali Alberto Urpi (sindaco di Sanluri) e Stefano Schirru, Antonio Nicolli (questore vicario), Stefano Colantonio e Massimo Meloni (tenente colonello e maggiore, Carabinieri). L’Award - curato dalle associazioni Mediterranea, Acib, Craregione, Msp e CralRegione - ha avuto la media partner Rai, patrocini e supporto di Coni, Ordine giornalisti, Ussi Sardegna, Fnsi, Fondazione di Sardegna, Regione Sardegna, Sport e salute, Comuni Villasimius e Sanluri, FederCusi, Ordine medici e Università di Cagliari.

Il premio si è aperto con il corso Odg “Donne, professione e sport. Tra valori, discriminazioni e altre storie”. Con Gianfranco Coppola, Giuseppe Meloni, Vittorio Di Trapani, Emilio Montaldo (Fnsi e Ordine medici Cagliari), moderate da Mario Zaccaria e Cristiana Aime (Rai), relazioni di Loredana Macchietti Minà, Mimma Caligaris (vice presidente Ussi), Simona Rolandi (Rai Sport); Valentina Bisti (Tg1-Rai), Ester Cois (prorettrice Uguaglianza di genere, Università Cagliari), Rita Dedola (Consigliera parità, Citta metropolitana Cagliari), Camilla Frigerio (Consorzio Vero volley, Monza), Rosanna Lavezzaro (questore Cagliari); Micaela Morelli; Stefania Rosas (Special Olympics); Gianna Zazzara (vice presidente Assostampa Sardegna). Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte anche Padre Gabriele Semino (facoltà teologica, Cagliari), Paolo De Angelis (procuratore aggiunto tribunale Cagliari), Ignazio Artizzu (caporedattore Rai), Gianluca Dessì (che ha premiato Loredana Macchietti Minà), Michele Cutolo (vice presidente nazionale Mcl), Stefano Oppo (plurititolato olimpico), Renato Copparoni (ex portiere di Cagliari, Torino e Lazio), Beppe Tomasini (leggenda del Cagliari campione d’Italia), Beppe Dossena (campione del mondo a Spagna ’82) e Renato Zaccarelli (capitano del Torino dello scudetto nel 1976). Per l’occasione si è riunito al Tanka anche il Comitato di presidenza nazionale Ussi con, oltre a Gianfranco Coppola, Mario Zaccaria, Mimma Caligaris e Mario Frongia, Giuliano Veronesi e Gabriele Tacchini.

Nel torneo fantasma misto di padel titolo ex aequo per Acquafresca-Esposito e Di Matteo-Hasselbaink. Piazza d’onore per Zola-Urpi e Marchese-Suazo. Particolarmente applaudito il match di calcio a 7 tra campioni, arbitrato da Beppe Dossena e Renato Zaccarelli, e gli Special Olympics, coordinati dalla responsabile scientifica, Stefania Rosas. In due serate sono stati proiettati, con il commento di Loredana Macchietti Minà, la moderazione delle croniste Rai, Simona Rolandi, Simona Desole e Valentina Bisti, con dibattito a seguire, quattro puntate di “Cercatore di storie” di Gianni Minà - scomparso a 84 anni nel marzo del 2023 - con le interviste a Maradona, Cassius Clay, Sergio Leone, Robert De Niro, James Wood, Ennio Morricone e Enzo Jannacci.

(Unioneonline)

