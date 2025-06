Prime novità a Carbonia dopo le dimissioni del presidente Stefano Canu.

La società mineraria ha individuato in Mirco Brai (socio dirigente e membro del consiglio di presidenza) la figura incaricata di «coinvolgere l’amministrazione comunale e di incontrare coloro i quali hanno a cuore le sorti della società e si renderà disponibile ad entrare a far parte della compagine societaria a qualsiasi titolo».

Il Carbonia ha bisogno insomma di forze nuove per poter affrontare il nuovo difficile campionato di Eccellenza. La speranza è che i nuovi collaboratori arrivino davvero.

Il Carbonia, un tempo Carbosarda, ha un passato davvero illustre da difendere. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta la squadra mineraria ha addirittura sfiorato la Serie B, posto che poi fu conquistato dal Venezia. Un passato lontano anni luce. Un posto in Serie D una città come Carbonia potrebbe davvero recuperarlo. Del resto in C ha giocato anche due anni fa.

