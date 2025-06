Il Cus Cagliari blinda l’intero staff tecnico. Oltre all’allenatore Marco Lantieri, restano il preparatore atletico Mauro Mura e quello dei portieri Gianni Pau.

Per quanto riguarda il mercato, il diesse Andrea Vargiu sta trattando l’attaccante Lorenzo Camba, ex Ferrini, il centrale Elio Biondi ex Atletico Cagliari, il difensore Alessandro Mancusi, gli attaccanti Matteo Cardia e Roberto Piroddi e i centrocampisti Andrea Corda e Alessandro Sanna.

