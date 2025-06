La Serie D regionale di tennis a squadre emette domani i suoi verdetti.

Si assegnano i titoli della D1 e della D2 maschile e si decidono le promozioni dalla D2 femminile.

La finale di D1 maschile si disputerà a Quartucciu e vedrà sfidarsi i padroni di casa dell'Easy Sporting Club A e il Ct Decimomannu, che in semifinale hanno superato per 4-0, rispettivamente, la Torres A e il Tc Arzachena A.

D2 maschile: Per la D2 maschile, Le Saline affronteranno a Cagliari il Tc Solarussa A. Sconfitte per 3-1 in semifinale il Generale Rossi A (in casa) e il Tc Assemini (a Solarussa).

Tempo di quarti di finale per la D2 femminile: chi passa il turno vola il D1. In campo Quattro Mori Tennis Team A-T&C Al.Ga., Tc Carbonia-Le Saline, Ct Macomer-Tc Arixi e Tc 70 Oristano-Tennis Elmas A.

© Riproduzione riservata