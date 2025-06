Muove i primi passi il nuovo Lanusei di Paola Gillone e, in parallelo, sta per nascere anche una nuova struttura tecnica affidata a Gianfranco Ibba nel ruolo di supervisore del settore giovanile. L’obiettivo è lavorare sulla crescita dei giovani fin dai vivai, sviluppando la tecnica e non più solo la tattica. Ma alla soglia dei 70 anni la seconda missione ogliastrina di Ibba, un passato neanche tanto lontano (stagione 2018-2019) ha un focus su tutti: «Formare i tecnici del settore giovanile». La carta d’identità ingiallita non smorza l’entusiasmo di colui che è stato dal 1991 al 2017 il preparatore atletico del Cagliari calcio, restituendo al campo, fra gli altri, Daniele Dessena e Federico Melchiorri. Alla proposta di un amico, vicino al nuovo direttivo societario del Lanusei, non ha saputo dire di no: «Sono tornato in Ogliastra perché c’è un progetto per costruire un settore giovanile importante. Oltre a formare i tecnici del vivaio darò anche una mano all’allenatore della prima squadra Alberto Piras sulla parte atletica». Nei piani del club, Ibba sarà la figura di riferimento del settore giovanile e il mago dei muscoli per la prima squadra attesa dall’Eccellenza. Oggi il primo, vero contatto con la società. «Le prime impressioni sono buone». Dopo un momento conviviale con la dirigenza, Ibba ha visitato lo stadio Lixius insieme alla presidente Gillone, al direttore sportivo Gigi Di Maio e ad alcuni futuri collaboratori.

