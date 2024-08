Non si ferma la campagna acquisti del Bonorva. La società biancorossa ha ingaggiato l’esterno d’attacco Mattia Asara (1995), ex Lanteri, Li Punti e Sennori, il difensore centrale Julian Siri Scigliano (1996), ex Stintino e Macomerese, il centrocampista Emanuele Fois (1997), con esperienze con Ploaghe, Lanusei, Tonara e Taloro Gavoi. E, ancora, l’esterno basso di difesa Matteo Sanna (1999), ex Stintino e Usinese, il terzino sinistro Antonio Mastino (1998), proveniente dal Li Punti ed il metronomo Cristian Luiu (1992), ex Li Punti e Usinese.

Il Bonorva come è noto si è assicurato la scorsa settimana l'ex centrocampista Gutierrez ex Muravera. In Eccellenza, Thomas Congiu resta vice allenatore di Manunza al Villasimius.

