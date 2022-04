Al Poetto si è concluso il Campionato Europeo di windsurf Techno 293, con quattro titoli all'Italia. Nella categoria Plus femminile vince Angelina Medde, nella Plus maschile Giorgio Falqui Cao. In aggiunta si aggiudicano l'Under-13 femminile Marisa Medea Falcioni e l'Under-17 sempre donne Teresa Medde. Si è gareggiato fino alla tarda serata di ieri al Poetto, col vento che (a differenza soprattutto della giornata di mercoledì) ha permesso di portare a termine quattro prove per tutti i regatanti.

Di casa. Fra gli italiani vittoriosi tre sono del circolo che ha organizzato l'evento, il Windsurfing Club Cagliari: le sorelle Teresa e Angelina Medde così come Giorgio Falqui Cao. Nelle altre categorie vittorie per Moritz Schleicher (Under-13 maschile), Omer Shemesh (Under-15 maschile), Ada Tan (Under-15 femminile) e Petros Kontarinis (Under-17 maschile). “L'amministrazione comunale ha sostenuto fortemente questa iniziativa e in generale la vela, come strumento di promozione culturale, turistica e del territorio”, ha affermato l'Assessore dell'innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare del Comune di Cagliari, Alessandro Guarracino.

