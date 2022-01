Dall'Arzachena al Milan. Un grande riconoscimento per il lavoro del club biancoverde, che vede il proprio segretario generale Dario Vincenzo Aduasio passare alla segreteria sportiva e organizzativa del club rossonero. Ieri è arrivato l'annuncio da parte degli smeraldini, che lo hanno ringraziato per la professionalità, competenza e i grandi valori umani mostrati in questi anni, aggiungendo l'orgoglio da parte della società per quanto avvenuto.

Esperienza proficua. Aduasio, di origini pugliesi, è arrivato all'Arzachena nella stagione 2018-2019 in Serie C, dove ha fatto da Team Manager e addetto stampa. Nell'estate del 2020 il direttore dell'area tecnica Antonello Zucchi l'ha richiamato con sé in biancoverde, stavolta con un nuovo ruolo: quello di segretario generale della società. Un cambio che gli ha permesso di arrivare fino alla Serie A e un riconoscimento per il lavoro dell'Arzachena.

