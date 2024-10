La Nuorese Calcio 1930 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con il calciatore Mauricio Villa. All'attaccante argentino è andato «il ringraziamento della società barbaricina per la professionalità dimostrata in questi mesi e l'augurio di migliori fortune personali e professionali».

Villa è da tanti anni in Sardegna: ha giocato nel Budoni, nel Castiadas, nella Cos e in diverse altre squadre sarde. Con un intermezzo nella Serie A di Malta con in panchina l'ex Cagliari e Muravera Lulù Oliveira, che attualmente si occupa del settore giovanile di una società veneta.

Per Mauricio Villa una lunghissima carriera alle spalle, con gol fatti ovunque ha giocato: sarebbe stato già contattato da alcune società anche della penisola.

© Riproduzione riservata