Matteo Mura e Giorgia Rosa Rossi si aggiudicano l'Open Città di Ploaghe di tennis.

Nel tabellone maschile, l'alfiere della Torres ha onorato nel migliore dei modi la sua prima testa di serie: dopo aver battuto 6-3, 7-5 in semifinale Michele Fois (Tc Alghero), l'ha spuntata 4-6 6-2 6-1 su Alexander Fragasso.

In semifinale, il portacolori del Tc Porto Torres non aveva lasciato giochi al napoletano Diego Coppola.

Anche nel femminile, vittoria in finale per la testa di serie numero 1 sulla numero 2. Giorgia Rosa Rossi ha esordito con il 6-3, 6-1 in semifinale su Elisabetta Anna Porcu (Accademia Tennis Sassari), per poi battere 3-6 7-6 (4) 6-1 Irene Sanna in una finale targata Tc Terranova. La numero 2 del seeding aveva regolato 6-3, 6-1 in semifinale Eva Piras (Torres).

© Riproduzione riservata