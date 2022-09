E’ stata un successo la IX edizione della “Perdaxius Corre”, gara di corsa su strada di dieci chilometri valevole per il campionato regionale individuale Master. Un ritorno subito ad alto livello dopo tre anni. Manifestazione organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica "Sulcis Atletica Carbonia" col benestare della Fidal Sardegna. A tagliare per primo il traguardo è stato il solito Oualid Abdelkader della Cagliari Marathon Club precedendo Roberto Melis della Cagliari Atletica Leggera e Matteo Concu della Cagliari Marathon Club. Nella categoria femminile ad imporsi è stata Leonarda Cantara della Monte Acuto Marathon, secondo posto per Claudia Manca (Runcard) e terzo per Anna Rita Zanda (Dinamica Sardegna). Ecco i titoli di Campioni e Campionesse regionali Master di corsa su strada per categoria: Elisabetta Francesca Medda (SF35), Claudia Manca (SF40), Leonarda Cantara (SF45), Adalgisa Deriu (SF50), Anna Rita Zanda (SF55), Adriana Morittu (SF65), Matteo Concu (SM35), Oualid Abdelkader (SM40), Roberto Melis (SM45), Andrea Porta (SM50), Flavio Cirronis (SM55), Giuseppe Carta (SM60), Mario Melis (SM65), Salvatore Zanda (SM70), Giovanni Melis (SM75) e Franco Pili (SM80). “Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti”, dicono i dirigenti dell'Associazione sportiva dilettantistica "Sulcis Atletica Carbonia", Giorgio Dessì e Silvestro Vacca. “Abbiamo curato ogni minimo particolare e i partecipati hanno gradito. Per la prossima edizione”, annunciano, “ci saranno delle sorprese. Una menzione all’amministrazione comunale per la collaborazione. La presenza inoltre di atleti del calibro di Oualid Abdelkader e di tanti altri ci ha fatto enorme piacere. E’ stato davvero bello rivederci tutti assieme dopo tre anni e festeggiare dopo la corsa”.

