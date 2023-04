La seconda edizione del Memorial Abeltino Geromino, torneo di Terza e quarta categoria organizzato sui campi del Tc Palau in ricordo di Luigi Abeltino e Giovanna Geromino hanno visto le vittorie di Niccolò Del Prete e Sara Mura.

Nel singolare maschile, il 3.1 del Tc Arzachena, favorito della vigilia, ha battuto due portacolori del Tc Terranova, esordendo in semifinale con il 6-3, 6-2 Andrea Mendola (3.4), per poi regolare 6-1, 6-0 in finale Kleidy Stefano Plasencia Samaniego (3.4). Plasencia aveva rischiato nei quarti, dove aveva battuto 3-6, 6-0. 10-5 il “padrone di casa” Alessandro Careddu (4.1), per poi eliminare 7-5, 5-7, 13-11 in semifinale la testa di serie numero 2 Giulio Cossu (3.3, Tc Arzachena). Careddu ha vinto il tabellone di Quarta, in una finale tra tesserati del circolo ospitante: 6-1, 3-6, 10-7 su Danilo Baldussi.

Nel femminile, finale tra Under 16, con il successo della 3.2 del Milano 26, che ha approfittato del forfait della rappresentante del circolo di casa Giulia Secchi (3.4) che, in semifinale, aveva superato 6-0, 6-2 Manuela Rosaria Pinna (4.2, Tc Arzachena).

“Ci piacerebbe che in futuro questo appuntamento si trasformi in un open aperto anche ai Seconda categoria”, dichiarano dal circolo di Via del Faro.

