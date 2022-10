I portacolori del Tc Cagliari Paolo Emilio Cossu Floris e Candela Bugnon hanno vinto la sesta edizione del Torneo Tc Sporting Iglesias, open valido come terza edizione del Memorial Luciano Pili. Cossu Floris ha superato 6-4, 6-7(3), 6-2 in finale Dario Nicolini, mentre l'argentina Bugnon ha superato 6-3, 4-6, 6-2 Alessia Manca (Ct Decimomannu).

“Come gruppo direttivo siamo rimasti positivamente soddisfatti per la riuscita del torneo Open del nostro Tennis club. Le partite si sono svolte correttamente, nel rispetto degli avversari e con giocate di eccezionale qualità. La partecipazione degli atleti è stata superiore alle aspettative, nonché sempre in crescita (93 in totale) e nostra più grande gioia sono stati gli apprezzamenti ricevuti per l’organizzazione e la risposta del pubblico. Abbiamo trovato spunti di miglioramento per cui speriamo di ripeterci l’anno prossimo, con obiettivo di superare i 100 iscritti”, dichiara Ramona Tallu a nome del Direttivo del Tc Sporting Iglesias.

Nei tabelloni di Terza categoria ci sono state le vittorie di Stefano Como dell'Isola di Sant'Antioco (3-6, 6-1, 6-2 a Giovanni Maria Lasio del Tennis Elms) e di Valeria Barlini Pischedda del Tc Cagliari (5-7, 7-5, 6-2 su Sara Farci).

Nella Quarta, successi per Davide Atzeni del Ct Decimomannu (con Enrico Salis dell'Isola di Sant'Antioco che si è ritirato sotto 6-0, 1-2) e per Eleonora Sundas del Ct Decimomannu (6-1, 2-6, 5-2 su Cristiana Murru della Polisportiva Acquafredda Siliqua).

Per i Quarta nc, vincono il padrone di casa Marco Marchiori (6-3, 6-1 su Giovanni Maricca del Tc Carbonia) ed Emma Mulas dell'Isola di Sant'Antioco (doppio 6-2 su Cecilia Murgia del Tc Sporting Iglesias).

