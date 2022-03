Dopo l'anticipo di oggi fra Gladiator e Atletico Uri saranno cinque le partite delle sarde domani nel Girone G di Serie D. Il calcio d'inizio è alle 14.30 per tutte fatta eccezione per il derby Carbonia-Lanusei, che prenderà il via alle 15. Allo "Zoboli" è uno scontro diretto salvezza in tutti i sensi: i minerari, che mercoledì non hanno potuto recuperare con l'Aprilia (bloccata nella strada per raggiungere l'aeroporto, si gioca il 9), sono a -6 dalla zona playout e hanno ben pochi margini d'errore per rientrare in corsa, in più mancheranno le punte Aloia e Koré. I biancorossoverdi stanno facendo risultati ma soprattutto pareggi e serve una vittoria per avvicinare la permanenza diretta in Serie D, ancora squalificati Gaetani e Petruccelli mentre tornano Carta e Gemini.

Big match. A Muravera arriva la capolista Giugliano, che ha più o meno ipotecato la vittoria del campionato nonostante un leggero calo (+10 sulla Torres, domenica scorsa ha vinto dopo un punto nelle precedenti due giornate). I sarrabesi, però, si sono rilanciati con le ultime due vittorie e staccata la zona bassa ora iniziano a guardare i playoff, non più così distanti. In panchina ci sarà ancora il vice Antonio Carta, perché prosegue la squalifica di Francesco Loi. Cerca invece di rialzare la testa la Torres, due punti nelle ultime tre giornate con qualche assenza in attacco: al "Vanni Sanna" è scontro diretto con l'Ostiamare, che domenica scorsa ha battuto 3-0 l'Arzachena e si sta riprendendo dopo il cambio in panchina.

In corsa. Arzachena e Latte Dolce tornano in campo a quattro giorni dal recupero di Usini, vinto 1-2 dai biancoverdi con un gol al 92' dell'ex Nino Pinna. La squadra di Marco Nappi gioca in casa col Cassino, formazione di metà classifica, per bissare il successo di mercoledì e provare ad avvicinare secondo e terzo posto. Probabile il debutto del portiere Mario Giappone per lo squalificato Marco Ruzittu. I sassaresi, terzultimi, cercano punti ad Aprilia contro una squadra più o meno tranquilla in classifica.

