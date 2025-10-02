EroCaddeo, Sakina Sanogoh e Mattia Pilloni con i Plastic Haze superano i Bootcamp, la fase numero due della corsa ai live di X Factor.

Nessuna esitazione dai giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani quando sul palco si esibisce il 27enne di Sinnai. Dopo il suo romantico inedito, “Punto”, convince tutti stavolta con una cover, “Sei acqua”, di Venerus. Per Damiano Caddeo, vincitore nel 2021 del Radiolina Contest e alle spalle l’EP “Scrivimi quando arrivi” che contiene “Luglio”, diventata inno con il verso “per me sarai come Cagliari dopo le 7”, i «bravo» ormai non si contano più.

Combattuta invece per i quattro al tavolo la decisione su Sakina Sanogoh. La 25enne nata in Costa d'Avorio ma residente a Cagliari, ieri sera si è giocata il tutto per tutto con “Fallin'” di Alicia Keys. Piuttosto critica Paola Iezzi: «O la cambi e la fai tua o è troppo simile all'originale». Alla fine però il suo è un cartellino verde, come quello di Achille Lauro, ed entrambi - come da nuovo regolamento - l’hanno avuta vinta sui “rossi” Gabbani e Jake: «Ti mettiamo alla prova».

Volano alle Last Call, ultimo test prima dello show in diretta, anche i «tamarri galattici»: i Plastic Haze, alla batteria il musicista di Arborea Mattia Pilloni, con "Rolling in the deep” di Adele fanno letteralmente sobbalzare dalle sedie. E i social tifano già per loro: «Pazzeschi!».

