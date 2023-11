Polemiche dopo l’ultima puntata di X Factor, per le parole rivolte da Morgan a Fedez, durante un acceso scambio verbale tra i due giudici del talent.

«Mi dovresti fare da psicologo», ha detto Morgan al rapper. «Non sono in grado», ha replicato Fedez. E a quel punto il collega ha punto: «Perché sei troppo depresso».

Apriti cielo. Sui social sono iniziate a piovere critiche per il caustico riferimento alla depressione.

Un polverone. Al punto che Morgan ha diffuso un video per spiegarsi: «Fedez non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito e la depressione che ci riguarda. Io sono il primo ad ammettere la mia e a voler fare qualcosa per oppormi a essa», ha chiarito Morgan su Instagram.

«Non voglio – aggiunge l’artista - che siano fraintese le mie parole su Fedez. Dopo che lui era stato sarcastico con me tutta la serata, io rispondevo con altrettanto sarcasmo».

E ancora: «Usare la parola depresso è una cosa che ho fatto ironicamente ma più nei miei confronti che nei suoi. La depressione è uno stato che conosco molto bene perché ho una lunga storia di depressione sia personale che familiare. Non si creda che sia stata una volontà di colpire l'ammalato, io non voglio offendere nessuno. Mio padre si è tolto la vita a 46 anni per qualcosa che oggi chiameremmo depressione ma allora non si chiamava così e credo che se si fosse chiamata depressione lui sarebbe qui oggi».

