Baltimora vince la finale di X Factor 2021.

Il ventenne originario di Ancona, all’anagrafe Edoardo Spinsante, seguito nella sua scalata del talent dal giudice e rapper olbiese Manuel “Hell Raton” Zappadu, ha trionfato superando l’altro finalista, gIANMARIA, in quota Emma.

Quella di ieri sera è stata una finalissima tra musica, ospiti e spettacolo, iniziata nel migliore dei modi con l'esibizione dei Maneskin, band diventata ormai fenomeno globale che proprio a X Factor ha mosso i primi passi. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago le note di "Beggin”, “Zitti e buoni”, “I Want To Be Your Slave” e “Mammamia”.

"Vogliamo che questa finale sia un augurio perché tutto possa tornare come prima - ha commentato Ludovico Tersigni, conduttore della stagione 2021 di X Factor Italia e al suo debutto con una finale - o anche meglio di prima".

A giocarsi l'ultimo atto dello show di Sky prodotto da Fremantle, c’erano anche il gruppo Bengala Fire (di Manuel Agnelli) e Fellow (di Mika), rispettivamente terzo e quarto classificato.

Tre sono state le manche previste per la serata, a partire dai duetti. Fellow ha cantato “Underwater” di e con il suo artista preferito, Mika. Baltimora è stato accompagnato in scena da Hell Raton per cantare “Otherside” dei californiani Red Hot Chili Peppers. Emma e gIANMARIA si sono esibiti sulle note di “Sulla nostra relazione”, brano targato 1978 di Vasco Rossi. Su “In Between Days”, dei Cure, è caduta invece la scelta di Manuel Agnelli, che ha affiancato i suoi Bengala Fire.

Quindi spazio all'ospite internazionale, i Coldplay, che ad X Factor si sono presentati con i singoli “High Power” e “My Universe”, dall'ultimo album del gruppo, “Songs Of The Spheres”.

Per la seconda manche, i tre concorrenti rimasti in gara si sono dovuti confrontare con i loro “Best Of”, ovvero un medley dei brani che hanno presentato in queste settimane. Quindi l’ultima manche dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco, “Altro” per Baltimora e “I Suicidi” per gIANMARIA.

(Unioneonline/D)

