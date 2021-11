Gli appassionati di cinema lo ricordano con simpatia, come inseparabile mascotte di uno dei personaggi più celebri della storia del cinema contemporaneo.

Stiamo parlando di Wilson, il miglior “amico” di Chuck Noland. Ovvero, il personaggio interpretato da Tom Hanks in “Cast Away” che - sperduto su un’isola deserta – trova in un pallone da volley rinvenuto tra i rottami dell’aereo precipitato su cui stava viaggiando il compagno immaginario cui rivolgersi per non perdere la speranza (e il senno) nelle avversità.

Ebbene, a ventuno anni dall’uscita del film Wilson è stato venduto presso la casa d’aste Prop House per la ragguardevole cifra di 308mila sterline (circa 270mila euro).

Nella stessa asta è stato anche battuto un altro cimelio di Hollywood: l’abito indossato da Will Farrel nel film “Elf”, venduto per oltre 200mila euro, circa 10 volte di più rispetto alle previsioni.

Proprio in questi giorni, all’asta sono finiti altri pezzi pregiati, non solo del cinema, ma anche della musica. Come gli abiti Amy Winehouse, venduti di recente negli Usa a più di 240mila dollari. E poi ha fatto sensazione la cifra sborsata in Svizzera da un anonimo compratore, che ha tirato fuori ben 8 milioni di euro (contro una base d’asta che ondeggiava da 2 a 4 milioni) per aggiudicarsi i bracciali di Maria Antonietta, moglie di re Luigi XVI, decapitata a Parigi durante la Rivoluzione francese.

